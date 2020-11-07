Россельхознадзор раскрыл объемы поставляемой в Грузию сельскохозяйственной продукции

БАКУ/Trend/ - За восемь месяцев 2020 года в Грузию из России поставлено 685,8 тысяч тонн российской сельскохозяйственной продукции.

Об этом Trend сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Согласно источнику, за август из России в Грузию отправлено 139,9 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

"Главным образом в Грузию поставлялась пшеница (116,5 тысяч тонн), а также кукуруза (7,8 тысяч тонн) и ячмень (2,8 тысяч тонн)", - отмечают в Россельхознадзоре.

Отметим, что с января по август 2020 года внешнеторговый оборот между Грузией и Россией превысил 820,6 миллиона долларов, что составляет 11,7 процента от общего товарооборота Грузии.

За отчетный период Грузия экспортировала на российский рынок продукции на 266,04 миллиона долларов, что составляет 12,8 процента от общего экспорта. Между тем, Россия экспортировала на грузинский рынок продукции на сумму 554,5 миллиона долларов, что составляет 11,2 процента от общего объема импорта в Грузию.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева.)