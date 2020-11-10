Китайско-грузинские инвесторы купили авиакомпанию Myway Airlines

Авиакомпания Myway Airlines которая была вынесена на продажу еще в августе, была куплена китайским инвестиционным фондов Plus Aviation Investment, которая стала владельцем 100 процента акций перевозчика, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Стоимость сделки составила 1,95 миллиона долларов.



Plus Aviation Investment была зарегистрирована в августе 2020 года, 49 процента акций компании находится в собственности гражданина Китая Джен Линг Лью, остальные 51 процента - принадлежат двум гражданам Грузии.



Проблемы у авиакомпании возникли в связи с доступом на европейский рынок. Из-за того, что она не соответствовала европейским стандартам, ей было запрещено осуществлять полеты в направлении Евросоюза. Решение об этом было принято в июле 2019 года.