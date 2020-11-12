Турция построит железную дорогу до Нахчывана - турецкий министр

БАКУ /Trend/ - Турция построит железную дорогу до Нахчывана.

Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что в настоящее время идет работа по планированию.

Напомним, что 25 февраля 2020 года по окончании VIII заседания Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан ряд азербайджано-турецких документов, среди которых «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики по проекту железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа».

Документ подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде и заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адиль Караисмаилоглу.

Как сказал ранее Trend экс-министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан, железная дорога Карс-Игдыр-Нахчыван является продолжением проекта железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс. Эта линия также будет связана с логистическим центром в Карсе.

"Строительство железной дороги в Нахчыван с выходом в Иран позволит соединить этот участок с железнодорожным коридором "Восток-Запад", проходящим через такие города, как Эдирне, Стамбул, Эскишехир, Анкара, Йозгат, Сивас, Эрзинджан, Эрзурум и Карс, что еще больше усилит позицию Турции. С другой стороны, строительство железной дороги поспособствует развитию аграрной провинции Игдыр, а также окажет положительное влияние на рентабельность железной дороги Сивас-Эрзинджан-Эрзурум-Карс", - сказал он.