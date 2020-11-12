ЕАБР и Нацкомпания KAZAKH INVEST договорились о реализации инвестпроектов в Казахстане

Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» (KAZAKH INVEST) заключили меморандум о реализации инвестиционных проектов в Республике Казахстан, передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

Подписи под документом поставили председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов и председатель Правления KAZAKH INVEST Бауржан Сартбаев.

Совместная работа сторон будет осуществляться в области финансирования инвестиционных проектов, а также обмена опытом и знаниями.

В соответствии с Меморандумом, ЕАБР будет рассматривать возможность финансирования инвестиционных проектов, предложенных KAZAKH INVEST, тем самым содействуя устойчивому социально-экономическому развитию приоритетных секторов экономики Республики Казахстан.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

(Редактор: Наталья Кочнева)