Казахстан, Украина договорились о сотрудничестве в создании инновационных технологий

Меморандум по итогам рабочей встречи, которая состоялась 12 ноября 2020 года в г.Нур-Султан, подписали вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев и Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Руководители министерств двух стран обсудили перспективы развития сотрудничества в области транспорта и транспортной инфраструктуры, а также условия внедрения единого транзитного разрешения между участниками проекта ТРАСЕКА для повышения конкурентоспособности коридора.

Сегодня разрешения печатаются на бумажном бланке, но Казахстан ведет активную работу с партнерами по их переводу в электронный формат. Венгрия, Германия, Греция, Иран, Латвия, Молдова, Словакия, Швейцария и Турция уже поддержали наше предложение. Украина также высказалась в пользу информационных технологий.

Участники казахстанско-украинской встречи подробно остановились на перспективных проектах взаимодействия в сфере гражданской авиации, железнодорожного транспорта и международных грузовых автомобильных перевозок между нашими странами, а также возможности привлечения дополнительного грузопотока в направлении Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Украина – страны Европы с использованием морских портов Черного и Каспийского морей.

В завершение встречи стороны выразили удовлетворенность результатами проведенных переговоров и подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания инновационных технологий и информационных систем, о порядке обмена разрешениями на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.