Великобритания заинтересована в совместных проектах с Туркменистаном

Бизнес 14 ноября 2020 10:08 (UTC+04:00)
Великобритания заинтересована в совместных проектах с Туркменистаном
В Азербайджане реконструируется еще одна важная для туризма дорога
В Азербайджане реконструируется еще одна важная для туризма дорога
В Марыйском регионе Туркменистана завершилась реконструкция автозаправочной станции
В Марыйском регионе Туркменистана завершилась реконструкция автозаправочной станции
В Туркменистане внедряют цифровые технологии в строительство
В Туркменистане внедряют цифровые технологии в строительство
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