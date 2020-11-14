Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 11,6%

В январе-сентябре 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 13706,6 млн долларов США, что на 11,6% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года, в том числе экспорт –3819,5 млн долларов США (уменьшился на 16,5%), импорт –9887,1 млн долларов США (уменьшился на 9,6%). Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию– 92,3%, Кыргызскую Республику – 4,1%, Республику Беларусь – 3,5%, Республику Армения – 0,1%.