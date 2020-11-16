В Казахстане реализуются цифровые проекты «Smart сity» в сфере транспорта, строительства

Бизнес 16 ноября 2020 14:09 (UTC+04:00)
В Казахстане реализуются цифровые проекты «Smart сity» в сфере транспорта, строительства

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК реализует цифровые проекты «Smart сity» в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Электронные проекты в многоквартирных жилых домах

Министерство выстраивает диалог между отечественными ИТ-компаниями и местными исполнительными органами для масштабирования готовых ИТ-решений, автоматизирующих процессы жилищного фонда.

Для оптимизации взаимоотношений с КСК, управляющими компаниями внедряются мобильные приложения и другие инструменты. К примеру, уже действуют такие проекты, как Top ksk, E-ksk, BIG (BI clients), E-knot, Умный дом, Интегро: электронное ЖКХ, Электронная паспортизация жилых домов, ОСИ.

С помощью этих инструментов жильцы могут подать заявку по устранению различных проблем в управляющую компанию, инициировать собрание жильцов, получать оповещения о голосованиях, авариях и отключениях, получать отчеты о деятельности управляющей компании и другое.

Подобные решения уже реализованы отечественными ИT-компаниями в 16 регионах страны (14 182 домов и 482 544 квартир).

Оцифровка инженерных сетей

Совместно с акиматами Министерство проводит работу по оцифровке и наполнению данных об инженерной инфраструктуре застроенной территории с помощью региональных геоинформационных систем (РГИС) и передаче их в базу градкадастра.

В тройку лидеров по технической готовности РГИС вошли Актюбинская (87,2%), Атырауская (85%) и Алматинская (83,6%) области.

Проведена тестовая интеграция с РГИС в Западно-Казахстанской и Алматинской областях. 15 регионов технически готовы к интеграции с системой госградкадастра.

Установка «умных» приборов учета тепла и воды

В 13 регионах страны уровень оснащенности многоквартирных жилых домов приборами учета тепла с дистанционной передачей данных составляет более 50%.

В четырех регионах РК уровень оснащенности "умными" приборами учета воды составляет более 70% (Шымкент – 100%, Алматы – 93%, Нур-Султан – 93%, Актобе – 72%). Проводится работа по достижению таких показателей и в других регионах, введены льготные условия финансирования.

Электронная система оплаты проезда в общественном транспорте

Электронная система оплаты за проезд в общественном транспорте внедрена в девяти городах областного и республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Кокшетау, Атырау, Актау, Кызылорда (частично), Тараз, Караганда (пилот) и Шымкент).

До конца года планируется запустить систему еще в пяти городах (Талдыкорган, Павлодар, Усть-Каменногорск, Актобе, Костанай).

Диспетчеризация общественного транспорта

Система внедрена в 12 регионах Казахстана. Частично проект реализован в городах Туркестан (50%) и Кызылорда (27%). В Караганде и Усть-Каменногорске находится на стадии внедрения. В Актобе действие системы временно приостановлено из-за смены оператора.

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