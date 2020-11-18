Товарооборот между Туркменистаном и Польшей увеличился больше чем на 50%

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Польши с Туркменистаном за 7 месяцев 2020 года увеличился на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили Trend в министерстве инфраструктуры Туркменистана.

"В польском экспорте значительный рост наблюдается в строительных материалах, химической продукции, сельском хозяйстве и продуктах питания, оборудовании, используемом для наполнения/закупоривания/маркировки бутылок, банок и других пищевых контейнеров", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что взамен Туркменистан экспортирует в Польшу продукцию текстильной промышленности, в основном рулоны и хлопчатобумажные ткани.

Кроме того, в министерстве добавили, что пандемия COVID-19 не повлияла на польско-туркменские торговые отношения.

В целом в министерстве отметили, что Туркменистан, несомненно, является привлекательной страной, а его географическое положение создает ряд возможностей.

"Мы видим немалый потенциал для перевозок, особенно железнодорожным и интермодальным транспортом из Китая в Европу и обратно. Мы готовы участвовать в переговорах и нести ответственность за транспортные потребности зарубежных партнеров, что будет служить всестороннему экономическому развитию и укреплению отношений", - подытожили в польском министерстве.

(Автор: Джейла Алиева.)

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