Объем производства в фармацевтической промышленности Казахстана вырос на 39,7%

Этому послужило увеличение объема выпускаемой продукции на отечественных предприятиях. К примеру, объем выпускаемой продукции в АО «Химфарм» вырос на 67%, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Стоит отметить, что данная фармацевтическая компания за последние 2 года увеличила объем экспорта в 2,5 раза. На сегодняшний день лекарственные препараты предприятия широко востребованы на рынках Центральной Азии и ЕАЭС. Продукция экспортируется в такие страны, как Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Монголия и Россия. Уже в следующем году планируется удвоить экспорт, путём выхода на рынок Узбекистана. Кроме того, одним из важнейших вызовов является выход на лекарственный рынок Европейского Союза. Таким образом к 2023 году предусматривается увеличить объем экспорта до 16 млрд. тенге.

Также высоких показателей достигла фармацевтическая компания «Dolce Pharm». С начала года объем выпускаемой продукции вырос на 22%. Сегодня завод выпускает более 250 наименований медицинского назначения, включая медицинские маски и перчатки, бахилы, стерильные операционные комплекты и одноразовые простыни.

Кроме того, предприятие планирует построить завод по производству нетканого полотна, а также предусматривается организация производства лейкопластырей. Реализация проекта по производству нетканого полотна обеспечит отечественные предприятия собственным сырьем для выпуска средств индивидуальной защиты.

По итогам 10 месяцев ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм» увеличил объем выпускаемой продукции на 7%. В настоящий момент основными целями компании является дальнейшее развитие фармацевтической отрасли Казахстана, и получение лидирующих позиций по экспорту лекарственных средств среди стран СНГ, посредством формирования продаж и всестороннего маркетинга инновационной продукции.

В тоже время, рост обеспечен с увеличением поставок лекарственных средств в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через Единого дистрибьютора «СК-Фармация», а также с увеличением сбыта в розничной торговле, связанного с высоким спросом у населения лекарственных средств и медицинских изделий из-за пандемии коронавируса.

На сегодня в отрасли действуют 96 предприятий, 33 из которых производят лекарственные средства, 41 медицинские изделия и 22 предприятия производят медицинскую технику. Более 5 тыс. человек обеспечивают стабильную деятельность фармацевтической промышленности.