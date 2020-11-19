316 тысяч тонн хлопка-сырца собрано на сегодня в Казахстане

В республике завершается уборка хлопка, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В настоящее время собрано 316 тысяч тонн хлопка-сырца, или 95% от запланированного объема. Средняя урожайность составила 24,3 ц/га. 84% урожая убрано при помощи комбайнов.

По урожайности лидируют Ордабасинский (30,2 ц/га) и Мактааральский (25,0 ц/га) районы Туркестанской области.

Выращенную продукцию хлопководы сдают на 166 приемных пунктах 18 хлопкоперерабатывающих заводов.

Стоит отметить, что в текущем году в связи с диверсификацией посевные площади под хлопковые культуры были сокращены почти на 5,5 тысячи га – со 131,2 до 125,8 тысячи га. Это способствовало увеличению цен. Сейчас хлопок-сырец принимается в среднем по 160-165 тысяч тенге за тонну. Это на 25% дороже, чем в прошлом году, когда тонна продукции оценивалась в 130 тысяч тенге.

Увеличение цены позволило несколько улучшить социально-экономическое положение 125 тысяч казахстанцев, занятых в выращивании хлопчатника.

Как сообщалось ранее, для поддержки хлопководства государство в текущем году выделило более 76 тысяч тонн ГСМ по сниженным ценам, а также компенсировало приобретение тысячи тонн семян, почти 80 тысяч тонн минеральных удобрений, 183 тысяч литров пестицидов и 207 тысяч единиц биоагентов, применяемых против вредителей.

В общей сложности, в 2020 году Правительство и Минсельхоз оказали поддержку 30 тысячам сельхозпроизводителей. Кроме того, выплачен 1,2 млрд тенге инвестсубсидий за 891 единицу сельхозтехники общей стоимостью 6 млрд тенге.