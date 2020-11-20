Великобритания заинтересованна в инвестировании в недропользование Казахстана

18 ноября 2020 года в рамках 7-го заседания казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству была сформирована рабочая группа по недропользованию, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

От Министерства индустрии и инфраструктурного развития выступил директор департамента недропользования Аскат Пшенбаев.

В своем докладе он сообщил, что новое законодательство о недрах и недропользовании, принятое в 2017 году, полностью функционирует и отвечает лучшим международным подходам в горнодобывающей отрасли. Британская сторона высоко оценила приветствие и отметила, что введение нового Кодекса поможет привлечь значительную долю в проекты геологоразведки и геологоразработки в Казахстане.

В ходе мероприятия отметили о сотрудничество между АО «НГК «Казгеология» и австралийско-британским холдингом Rio Tinto по проектам разведки медно-порфировых руд в районах Балхаш-Сарышаган и Коргантас в Карагандинской области.

Стороны также обсудили потенциальное влияние нового Экологического кодекса Республики Казахстан на деятельность горнодобывающих компаний. Стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в этой области для продвижения эффективных и экологически устойчивых решений в горнодобывающей промышленности.

Спикерами с казахстанской стороны выступили Заместитель Председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Мирболат Тналиев, Заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Ермек Умаров, Председатель Правления «Казгеология» Анвар Боранбаев, представители компании Rio Tinto. CAML.

От британской стороны выступили представители Британской геологической службы и британские компании.

По итогам встречи, Британская сторона выразила высокую заинтересованность инвестирования в недропользование.