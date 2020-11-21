Частным товаропроизводителям в Туркменистане будут выделены земельные участки
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В Азербайджане рост числа случаев инфицирования обусловил продление карантина – главный инфекционист
Цифровизация услуг будет способствовать большему развитию страхового рынка - Ассоциация страховщиков Азербайджана
Полная электронизация страховых услуг послужит еще большему развитию этого сектора - ассоциация страховщиков
В Азербайджане по выходным приостановлено обслуживание на местах, исключая аптеки и продуктовые магазины
ВБ поддерживает Грузию в использовании цифровых технологий для повышения ее экономической конкурентоспособности
Армянские вандалы разрушили Русскую Православную церковь в честь Преображения Господня, единственную в Нагорном Карабахе (ФОТО)
В Азербайджане с сегодняшнего дня обязательно ношение защитных масок в закрытых помещениях и на открытых пространствах (ФОТО)
Группа представителей интеллигенции Агдама направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Скончался корифей азербайджанского телевидения Сабир Алескеров: Столько желаний претворилось в жизнь...
Утвержден План мероприятий Минобразования «Об отражении исторической победы азербайджанского народа в образовании»
В школах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут внедрены современные технологии
Эксперты ИСЕСКО готовы организовать исследовательскую поездку на освобождённые от оккупации территории Азербайджана
Подтверждая обязательство по защите культурных ценностей, ЮНЕСКО предлагает всем сторонам направить миссию на места - Нагорный Карабах
За истекший период 2020 года в Азербайджане на 8 оборонительных позициях построены военно-бытовые комплексы
Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана провел онлайн-встречу с соотечественниками, проживающими в Украине
Освобождение от оккупации Агдамского района – огромная политическая победа Азербайджана - Сергей Марков
Французская Le Monde пишет об освобождении от армянской оккупации Агдамского района Азербайджана (ФОТО)
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ВИДЕО)
Мы рождаемся и умираем со словами: "Карабах – это Азербайджан!" - уроженец Агдама, заслуженный артист Тайяр Байрамов
Генпрокуратура Азербайджана обратилась к России в связи с преступлениями Семена Пегова и Семена Багдасарова
Председатель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Великобритании поздравил Президента Ильхама Алиева