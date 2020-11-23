Азербайджан нарастил экспорт в страны СНГ почти на 12%
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На освобожденных от оккупации территориях приступили к работе структуры Госслужбы пожарного надзора МЧС Азербайджана
Остаток средств по нотам и депозитным аукционам Центробанка Азербайджана составляет около 1 млрд манатов
Туркменистан и Афганистан намерены укреплять сотрудничество в использовании трансграничных водных ресурсов
Меры поддержки, осуществленные в Казахстане, снизили влияние на экономику кризиса, связанного с COVID-19 - МВФ (ИНТЕРВЬЮ)
За 10 месяцев в Узбекистане создано около 1400 предприятий и организаций с участием иностранного капитала
Нобелевский лауреат перевел средства для 3-летней Хадиджи, потерявшей обоих родителей в результате ракетного удара армянских ВС по Гяндже
Цифровизация услуг будет способствовать большему развитию страхового рынка - Ассоциация страховщиков Азербайджана
Агдам: до и после – факты армянского вандализма! Посмотрите, какой был прекрасный город, и что от него осталось (ФОТО)
Если бы 27 лет назад мир проявил по отношению к азербайджанскому населению чуть больше понимания, то и не произошло бы столько бед за эти годы - кандидат искусствоведения
Я был шокирован, увидев город-призрак - всемирно известный фотограф показал разрушенный армянскими вандалами Агдам (ФОТО)
Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджана - Путин
Переговоры с Россией по функционированию Мониторингового центра по Карабаху продолжаются - Ибрагим Калын