Меры поддержки, осуществленные в Казахстане, снизили влияние на экономику кризиса, связанного с COVID-19 - МВФ (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Меры поддержки, осуществленные правительством Казахстана, как фискальные, так и с точки зрения финансирования, снизили влияние на экономику кризиса, связанного с COVID-19.

Об этом в понедельник сказал Trend Джихад Азур, директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ).

По его словам, кризис, связанный с COVID-19, определенно не похож ни на какой другой. Он вызвал шок, который начался со вспышкой вируса COVID-19, повлекшей падение спроса, что привело к резкому снижению цен на нефть.

«Курируемые нами страны все еще борются с последствиями пандемии. Страны региона в целом хорошо отреагировали на этот вызов и быстро ввели строгие меры для защиты своих граждан», - сказал Азур.

Он отметил, что были приняты меры для сохранения здоровья и жизни людей. Кроме того, правительства ввели определенные финансовые и налоговые меры, чтобы защитить и оказать поддержку частному сектору, в целом поддержать экономику.

«МВФ прогнозирует, что экономика Казахстана продемонстрирует отрицательный показатель в этом году на уровне минус 2,7 процента и восстановится в следующем году. Конечно, благодаря введенным правительством мерам, как фискальным, так и финансовым, влияние на экономику шока, связанного с кризисом, было уменьшено», - добавил Азур.

Он отметил, что Казахстан - это открытая экономика, в которой развиты также ненефтяные сферы, и они в некоторой степени тоже пострадали от кризиса: "Я думаю, что реформы, проведенные Казахстаном после падения цен на нефть в 2014 и 2016 годах, помогают справляться с текущим кризисом».

По словам Азура, проведенные реформы, в том числе в финансовом секторе, разработка широкого спектра инструментов экономической политики, в частности в отношении обменного курса, помогли Казахстану справиться с кризисом, а также ограничить его влияние на экономику.

«Думаю, что сейчас важен план восстановления. Совсем недавно Казахстан разработал план восстановления экономики, направленный на решение некоторых проблем, возникших в результате кризиса, и на подготовку Казахстана к следующему этапу роста и инвестирования. Я считаю, что этот план имеет огромное значение для развития и восстановления того уровня роста, который Казахстан имел в последнее десятилетие», - сказал Азур.

(Автор: Наргиз Садыхова)