В Кызылординской области Казахстана вокруг крупных заводов создадут сопутствующие производства

В скором времени экспорт рыбы в Кызылординской области выйдет на новый уровень. Это стало известно из доклада главы региона Гульшары Абдыкаликовой в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций. По её словам, принята программа развития рыбного хозяйства до 2030 года, на реализацию которой планируется направить более 28 млрд. тенге.

«В регионе планируется запустить 55 озёрно-товарных рыбоводств, 10 прудовых и 4 садковых хозяйства. Это позволит в 34 раза увеличить объём товарной рыбы, а экспорт рыбной продукции возрастёт с нынешних 4,2 тыс. тонн до 8,5 тыс. тонн», - озвучила планы спикер.

И отметила, что растёт число субъектов предпринимательства, производящих продукцию для внутреннего рынка. Запущены производства макаронных изделий, консервов из тушёной баранины, говядины и конины. Кроме того, на следующий год планируется ввести птицефабрику мощностью 1 500 тонн мяса в год, третий цех по производству пищевой соли по испанской технологии, завод по производству сухого порошка из верблюжьего молока, завершить расширение комплекса по выращиванию крупного рогатого скота на 1 200 голов и завод по переработке молока.

"Пандемия внесла свои коррективы в наши планы, но, благодаря решениям, принятым Главой государства, удалось минимизировать нежелательные последствия. Производство продукции в обрабатывающей промышленности увеличилось по итогам 9 месяцев текущего года на 3,5%, в сельском хозяйстве - на 3,1%. Число действующих субъектов малого и среднего бизнеса возросло на 5,4% до 47,4 тысяч", - сказала она.

По её словам, в эксплуатацию введено более 485 тыс. кв. метров жилья. В экономику области вложено свыше 181 млрд. тенге инвестиций – это почти 70% к уровню прошлого года.

«Причины снижения объективные. В прошлом году завершилась реализация нескольких крупных инвестпроектов, на долю которых пришлось порядка 30% годового объёма инвестиций. Кроме того, в связи с введёнными в этом году ограничениями, сократились в целом объёмы инвестиций в экономику, что сказалось и на объёмах строительных работ. К сожалению, в связи с истощением действующих месторождений, сохраняется тенденция сокращения объёмов добычи нефти (82,9%), что отражается на показателе производства продукции в промышленности (88,2%). Здесь у нас прямая зависимость, так как на долю горнодобывающей сферы приходится более 70% всего промышленного производства. Именно поэтому сокращение объёмов добычи нефти остаётся для нас большой проблемой. Тем более, что в нефтесервисной сфере у нас трудится более 12 тысяч человек», - объяснила спад показателей глава региона.

За 9 месяцев потеря добычи превысила 750 тыс. тонн, по прогнозам недропользователей к концу года эта цифра перешагнёт за 1 млн. тонн нефти.

«Поэтому начаты работы по изучению недр Шу –Сарысуйского осадочного бассейна. Параллельно, занимаемся развитием обрабатывающей сферы. В рамках третьей пятилетки индустриализации работаем над реализацией 26 инвестпроектов стоимостью свыше 554 млрд. тенге, что позволит создать порядка 7 тысяч новых рабочих мест. Реализацию одного проекта в текущем году мы уже завершили. Введён в эксплуатацию цех по глубокой переработке товарной рыбы в Аральском районе. До конца года планируем ввести в эксплуатацию ещё один завод по глубокой переработке рыбы и горно-обогатительный комбинат по обогащению кварцевых песков в том же районе», - заверила Абдыкаликова.

На следующий год в рамках программы запланирована реализация 7 проектов общей стоимостью 52 млрд. тенге. Это позволит создать 670 новых рабочих мест.

В то же время, прорабатывается вопрос создания сопутствующих производств вокруг крупных заводов. В частности, вокруг стекольного появится не менее 8 производств - стекловолокна, зеркал, стеклянной посуды и тары. А с запуском крупного завода по производству кальцинированной соды, создадут производства по выпуску пищевой соды, моющих средств, растворителей. Строительство начнётся в марте 2021 года. Будут заняты почти 700 человек.