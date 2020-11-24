Палата аудиторов Азербайджана отметила важность аудита в переоценке возможностей освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Палата аудиторов Азербайджана намерена сделать все возможное для выполнения задач, поставленных перед палатой, по восстановлению освобожденных от оккупации азербайджанских земель.

Как сообщает Trend, об этом 24 ноября 2020 года при совместной организации Союза экономистов Азербайджана (СЭА) и Палаты аудиторов Азербайджана (ПАА) на научно-практической онлайн-конференции на тему "Путь к победе: государство с сильной экономикой способно на все" сказал председатель палаты Вахид Новрузов.

«Мы обязаны Верховному Главнокомандующему господину Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии за то, что он подарил эту радость нашему народу»,- отметил Новрузов.

Новрузов заявил, что учет и аудит в переоценке возможностей освобожденных территорий играет важную роль для развития имеющего потенциала.

На конференции также выступили председатель Союза экономистов Азербайджана, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, вице-президент Международного союза экономистов, депутат, академик Зияд Самедзаде, председатель Палаты аудиторов Азербайджана, профессор Вахид Новрузов, член-корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана, профессор Акиф Мусаев и группа сотрудников и членов Палаты аудиторов.

Отметим, что Палата аудиторов Азербайджана является независимым органом финансового контроля. Палата аудиторов Азербайджана завершила 2019 год с прибылью в восемь тысяч манатов. На первое января текущего года активы Палаты аудиторов составили 474 тысячи манатов, что на 9,7 процентов больше, чем годом ранее.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva