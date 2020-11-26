Теперь «Asan Imza» можно получить в филиалах Kapital Bank-а

БАКУ/Trend/ - Еще одно нововведение предложено со стороны Kapital Bank-а для обеспечения удобного обслуживания своих корпоративных клиентов; предпринимателей и юридических лиц, которые обращаются в филиалы для открытия банковского счета, сообщает Trend со ссылкой на Банк.

Наряду с открытием счета и другими инновационными банковскими услугами, клиенты также смогут получить «Asan Imza» - усиленную электронную мобильную подпись в филиалах Банка, не обращаясь в центры налоговой службы или “ASAN Xidmət”.

На данный момент эта услуга доступна в Центральном, Ясамальском, Гянджликском, Насиминском, Сабаильском и Хатаинском филиалах Kapital Bank-а. Для этого у гражданина должен быть действующий мобильный номер оператора Bakcell или Nar. Необходимо отметить, что обладатели электронной мобильной подписи "Asan Imza" могут проводить различные банковские операции в онлайн режиме, а также подписывать документы в электронном виде. Так, не посещая банк и не теряя времени, клиенты Kapital Bank-а смогут контролировать свои счета и выполнять ряд операций через систему «Müştəri Bank».

Важно отметить, что посредством системы «Müştəri Bank» возможно удобное и безопасное использования следующих услуг: онлайн-контроль счетов, получение выписок, информация о приказах, безналичные переводы внутри страны и за рубежом, операции по конвертации, бизнес-переводы, оплата зарплатных карт, заказ зарплатных карт и др. По Закону Азербайджанской Республики «Asan Imza» приравнивается к собственноручной подписи и поэтому все процедуры идентификации пользователей, безопасного использования, соблюдения всех мировых стандартов криптографии строго соблюдается для обеспечения интересов пользователей.

Kapital Bank- самый большой банк по количество филиалов в Азербайджане и обслуживает клиентов в 102-ух филиалах и 17-и отделах по всей Республике. Внедрение услуги «Asan Imza» в удаленные сервисы Kapital Bank-а создаст повсеместную доступность к финансовым услугам для всех слоев населения, независимо от их местонахождения, а главное внесёт большой вклад в обеспечении безопасности цифровых услуг Азербайджана.

Об «Asan Imza»:

Благодаря мобильности решения и простоте использования, мобильный идентитет-«Asan Imza» пользуется растущей популярностью среди граждан и бизнеса, и является ключевым компонентом мобильного государства. В настоящее время более 1000 государственных и частных электронных услуг используют «Asan Imza» в своих системах. «Asan Imza» была интегрирована в call-центры различных правительственных и частных структур, с ее помощью сегодня осуществляется подача электронных налоговых деклараций, декларирование товаров и транспортных услуг в таможенной службе, регистрация уведомлений о трудовых договорах, открытие удалённых банковских счетов, on-line регистрация абитуриентов и т.д.

Больше информации на сайте http://www.asanimza.az