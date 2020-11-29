Грузия увеличила экспорт рыбы в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - За девять месяцев текущего года из Грузии было экспортировано 2 259,1 тонн рыбы, передает Trend со ссылкой на Национальное бюро статистики Грузии (Геостат).

В денежном выражении экспорт этой продукции составил 1 167 тысячи долларов США.

Экспорт рыбы был произведен в Азербайджан и Турцию.

Больше всего рыбы было продано в Турцию, куда за 9 месяцев текущего года было экспортировано 2190,2 тонн рыбы на сумму 876,7 тысячи долларов.

За 9 месяцев 2020 года из Грузии в Азербайджан было продано 50,6 тонн рыбы на сумму 255,4 тысячи долларов. За аналогичный период прошлого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 31,4 тонны рыбы на сумму 239,1 тысячи долларов под торговой маркой 0302, а объем экспорта рыбы за 9 месяцев 2018 года составил 9 тонн, в денежном выражении - 56 тысяч долларов.

Вывоз продукции из Грузии в Азербайджан был произведен автомобильным транспортом, в Турцию – морским путем.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)