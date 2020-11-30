Сотрудничество Литвы и Туркменистана не пострадало от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на отношения между Туркменистаном и Литвой, сообщили Trend в МИД Литвы.

В МИД отметили, что товарооборот с Туркменистаном в этом году был прерывистым.

"В первом квартале 2020 года товарооборот достиг 5 миллионов евро, затем снизился до 3,2 миллионов евро и снова поднялся до 6,7 миллионов евро", - отметили в министерстве.

Так, министерство уточняет, что Литва в основном экспортирует продовольственные товары в Туркменистан.

"В 2019 году Литва импортировала хлопок, транспортные средства и их части, электрические машины и оборудование, а также продукцию полиграфической промышленности из Туркменистана", - добавили в МИД.

Кроме того, в министерстве подчеркивают, что страна заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном по целому ряду направлений, в частности таких, как транспорт, электроника, машины и оборудование, сельскохозяйственная и пищевая продукция, химическая промышленность.

Отметим, что Туркменистан и Литва ранее вели переговоры о создании нового маршрута, соединяющего регионы Каспийского, Черного и Балтийского морей и открывающего большие перспективы для наращивания региональных и межрегиональных торгово-экономических связей на Евразийском пространстве, и в частности со странами Балтии.

Также ранее Литва выразила готовность предоставить Туркменистану свой опыт в областях портового хозяйства и логистики, морского транспорта и судостроения. Среди других перспективных направлений сотрудничества стороны называли энергетический сектор, ряд промышленных отраслей, в том числе текстильную индустрию, а также сферу современных высоких технологий.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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