Черная пятница и новые возможности для электронной коммерции

Бизнес 30 ноября 2020 14:00 (UTC+04:00)
Черная пятница и новые возможности для электронной коммерции

БАКУ/Trend/ - Эндрю Торре, президент Visa в регионе Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), о том, как пост-карантинные тенденции в розничной торговле создают новые возможности для онлайн-предпринимателей на пути к восстановлению бизнеса.

Черная пятница и следующий за ней период рождественских и новогодних распродаж - традиционно одно из ключевых событий глобального рынка. Особенно в этом невероятно сложном году, поскольку бизнес, независимо от масштабов, сферы и географии, стремится к долгожданному росту продаж. Предприниматели надеются, что большое количество покупок поможет им компенсировать недополученную прибыль после довольно болезненного сокращения доходов во время пандемии.

Первые тенденции, которые мы наблюдаем в мире и в регионе CEMEA, обнадеживают. Хотя традиционная розничная торговля и не вернулась к уровню, предшествующему пандемии, тем не менее, темпы роста электронной коммерции продолжают набирать обороты. Согласно глобальным данным Visa, объемы платежей в онлайне еженедельно росли со скоростью более 20%, начиная с середины апреля. Также наблюдается рост доверия аудитории к онлайн-каналам, что влечет увеличение количества покупателей в интернете: так, 80% пользователей региона CEMEA считают электронную коммерцию удобной и планируют в дальнейшем использовать цифровые платежи.

В третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года онлайн платежи в странах Кавказского региона выросли на 80%, а в Азербайджане - на 130%, и внесли значительный вклад в общий объем платежей по картам Visa в регионе.

Когда потребители массово оказались самоизолированы и сократили количество социальных контактов, а продавцы вынуждены были закрыть физические точки продаж, Интернет стал не просто удобным, а зачастую единственным способом совершать покупки. Это стало мощным стимулом для многих – потребителей и бизнеса – перейти в онлайн. С тех пор подобный потребительский опыт укоренился. Сейчас все больше людей совершают покупки в Интернете, и даже те, кто и ранее пользовался преимуществами электронной коммерции, стали это делать чаще, открыв для себя новые категории покупок и сервисов. Такая тенденция открывает огромные возможности для бизнеса, желающего усилить взаимодействие с потребителями. Это также обозначает начало новой эры электронной коммерции, где скорость реакции предпринимателя на изменение поведенческой модели потребителей становится все более важной.

Платежный опыт лежит в основе этой эволюции. Одного присутствия в Интернете недостаточно. Очевидно, что потребителям нужны скорость, безопасность и удобство в способах оплаты. Именно успешный, понятный платежный опыт является ключевым фактором вовлечения покупателей и их последующего возврата на онлайн-платформу электронной коммерции. Ниже 5 ключевых характеристик нового периода онлайн-возможностей:

  • Положительный опыт первой покупки: многие люди оказались в Интернете из необходимости, а останутся ли – зависит от полученного опыта. Недавнее исследование Visa показало, что 81% людей готовы купить больше, если их опыт покупки был положительным, а 67% пользователей, сформировав корзину и оставив в ней товары, так никогда и не завершают запланированную покупку. Учитывая количество пользователей в онлайн-пространстве сейчас, необходимо довести процесс покупок до совершенства: от поиска товаров до бесшовного процесса оплаты.
  • Доставка открывает новые возможности: предпринимателям необходимо обеспечить не только удобный процесс формирования и оплаты заказа, но и бесперебойную и безопасную доставку. Оплату наличными уверенно вытесняют бесконтактные способы, учитывая запрос потребителей и сотрудников на безопасность и удобство. Эта сфера больших инноваций с решениями для мобильных и онлайн-платежей – от платежей картой, сохраненной в аккаунте пользователя (card-on-file), до приема платежней посредством смартфона – предлагает покупателям улучшенные, более персонализированные и быстрые возможности для покупок в Интернете и в физических торговых точках.
  • Купи сейчас, заплати позже: соответствие потребностям потребителей в отношении новых гибких способов и возможностей оплаты имеет важное значение в пост-ковидном мире. Например, растет спрос на рассрочку (installments), которая дает потребителям возможность разделить общую сумму покупки на более мелкие платежи без комиссии и избежать крупных единоразовых финансовых затрат. Рассрочка также служит отличным инструментом для предпринимателей с целью увеличения продаж, доходов и лояльности.
  • Переход к социальной коммерции: интернет-маркетплейсы предлагают малому бизнесу удобные платформы для быстрого и эффективного взаимодействия с потребителями в уже знакомых им социальных сетях. Facebook, Instagram, Google и другие платформы предоставляют новые онлайн-услуги и возможности для социальной коммерции, а это значит, что предпринимателям теперь в разы проще найти свою аудиторию, нежели ждать, пока покупатели сделают это сами.
  • Развитие сети и способов приема платежей: потребители быстро откажутся от покупки, если знакомый им и надежный способ оплаты недоступен, или они не чувствуют себя в безопасности. Предприниматели должны соответствовать ожиданиям покупателей касательно способов оплаты, добавляя такие варианты, как оплата картой и кнопка «Купить». Такие услуги, как Visa Click to Pay, избавляют от необходимости вводить платежные реквизиты при каждой транзакции, в то время как токенизация и безопасная удаленная коммерция повышают безопасность и упрощают весь процесс, сокращая порой громоздкие формы оформления заказа.

Несмотря на то, что 2020 год выдался невероятно трудным, он также открыл новые возможности для бизнеса любого масштаба. Изменения в цифровых платежах, которые при обычных обстоятельствах могли бы занять несколько лет, прошли значительно быстрее, и многие из недавно появившихся поведенческих моделей имеют все шансы остаться в новом мире. В то время как все больше бизнесов открывают для себя возможности онлайн, те, кто постоянно отслеживают меняющиеся запросы потребителей, получат преимущество и укрепят лояльность аудитории, став еще сильнее после пережитых нестабильности и трудностей.

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