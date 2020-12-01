Азербайджан оказал содействие Грузии по предотвращению дефицита жидкого кислорода

БАКУ /Trend/ - Азербайджан безвозмездно выделил Грузии 100 тонн жидкого медицинского кислорода.

Об этом Trend сообщили в посольстве Грузии в Азербайджане.

В решении этого вопроса активное участие принял МИД Азербайджана и дипломатические представительства Азербайджана.

«Посольство Грузии в Азербайджанской Республике провело соответствующую работу и при поддержке правительства нашей дружественной страны оперативно обеспечило заготовку необходимого количества жидкого медицинского кислорода. Посольство Грузии выражает признательность компании Baku Steel за выделение клиникам Грузии в полной мере 100 тонн жидкого медицинского кислорода и обеспечение транспортировки груза за свой счет в Грузию. Следует отметить, что особый вклад в этот процесс внесли Кабинет министров и соответствующие государственные структуры Азербайджана - Министерство экономики, Министерство Азербайджанской Республики по Чрезвычайным Ситуациям, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и Таможенный Комитет»,- сказали в посольстве.

Грузинская и азербайджанская стороны продолжают тесное сотрудничество по предотвращению дефицита жидкого кислорода в клиниках Грузии. В ближайшее время из Азербайджана по железной дороге в Грузию планируется отправить определенное количество жидкого медицинского кислорода.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)