Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном почти на $90 млн

БАКУ/Trend/ - В октябре 2020 года товарооборот Турции и Азербайджана возрос на 87,269 миллионов долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 264,400 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В октябре 2020 года экспорт Турции в Азербайджан составил 234,702 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана – 29,698 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-октябре 2020 года товарооборот Турции и Азербайджана возрос на 201,597 миллион долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 1,81 миллиарда долларов.

"В январе-октябре 2020 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,543 миллиарда долларов , а импорт из Азербайджана – 267 миллионов долларов",- сказали в ведомстве.

Внешнеторговый оборот Турции в октябре 2020 года составил 37,032 миллиардов долларов.

Экспорт Турции в октябре вырос на 5,6 процентов по сравнению с октябрем 2019 года, составив 17,329 миллиардов долларов.

Импорт Турции в октябре 2020 года вырос на 8,4 процентов по сравнению с октябрем прошлого года и составил 19,703 миллиардов долларов.

Согласно данным министерства, в январе-октябре 2020 года товарооборот Турции составил 311,505 миллиардов долларов.

По итогам января-октября 2020 года экспорт Турции сократился на 9,1 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 135,617 миллиардов долларов

В январе-октябре 2020 года импорт Турции возрос на 1,2 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 175,888 миллиардов долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Редактор: Наталья Кочнева)