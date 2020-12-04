Карабах станет экотуристическим центром регионального значения - Ассоциация

БАКУ /Trend/ - Нагорный Карабах обладает огромным туристическим потенциалом, сказал Trend председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана (DAIR) Самир Дубенди.

По его словам, Карабах станет экотуристическим центром регионального значения, а в дальнейшем может стать и центром мирового значения.

«После восстановления потерянных инфраструктурных коммуникаций на освобожденных территориях, планируется создание благоприятной ситуации для бизнеса, в том числе для развития туризма»,-подчеркнул Дубенди.

Председатель отметил, что экотуристическая деятельность в Карабахе начнет развиваться стремительными темпами.

«Будущее этих территорий за экотуристической деятельностью, потому что эти земли богаты природными ресурсами. Также на этих территориях ожидается развитие разных видов экстримального туризма, агротуризма , сельского и зеленого туризма, пеших походов, грибных туров, бёрдвотчинг и так далее»,- сказал Самир Дубенди.

Говоря о развитии экстримального туризма, Дубенди подчеркнул, что будет также рассмотрено развитие рафтинга, скалолазания , альпинизма и парусного спорта.

Напомним, что Ассоциация отелей и ресторанов является некоммерческой организацией, поддерживающей и продвигающей интересы отельно-ресторанного бизнеса в Азербайджане. Она была учреждена и зарегистрирована министерством юстиции в 2009 году.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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