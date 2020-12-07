Назначен постоянный представитель Туркменистана при FAO

БАКУ /Trend/ - Туркменистан назначил постоянного представителя при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно постановлению, постоянным представителем Туркменистана при FAO назначен чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Италии Тойлы Комеков.

Как ранее сообщил cпециалист FAO по статистике в регионе Европы и Центральной Азии Георгий Квиникадзе, основная сфера интересов FAO в Туркменистане сосредоточена на сфере комплексного управления природными ресурсами на подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства.

“В этом контексте мы стремимся продвигать разумные с точки зрения климата методы ведения сельского хозяйства и технологии управления природными ресурсами в сложных условиях, таких как пустыня или горы, а также засоленные районы”, - сказал Квиникадзе.

По его словам, другая сфера интересов FAO в субрегионе с участием Туркменистана сосредоточена на укреплении потенциала в борьбе с сельхозвредителями, в том числе саранчой.

Помимо этих двух направлений, FAO также стремится укреплять сотрудничество с Туркменистаном в сферах рыболовства и аквакультуры, управления земельными ресурсами, включая земельные кадастры.

(Автор: Джейла Алиева)

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