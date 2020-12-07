В Туркменистане подписан документ, утверждающий программы развития по ряду направлений

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане утверждена программа развития по ряду направлений.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», соответствующее постановление, утверждающее программы развития, подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно госагентству, утверждены: Программа развития системы интеллектуальной собственности Туркменистана на 2021-2025 годы и План мероприятий по её реализации; Программа развития энергетической дипломатии Туркменистана на 2021-2025 годы; Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы; Национальный план действий на 2021-2024 годы по реализации Стратегии Туркменистана по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на 2020-2024 годы; Национальная стратегия по развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане до 2030 года.

Отмечается, что в соответствии с документом, министерствам и отраслевым ведомствам предписано обеспечить реализацию мер, предусмотренных в вышеуказанных документах.

Сообщается, что постановление, утверждающее программы развития, подписано в целях наращивания сотрудничества Туркменистана с международными организациями.

Ранее, в Туркменистане была утверждена программа развития внешнеэкономической деятельности на 2020-2025 годы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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