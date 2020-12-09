В Карагандинской области Казахстана продолжается строительство фабрики по переработке руд

В посёлке Жайрем Карагандинской области Казахстана продолжается строительство фабрики по переработке полиметаллических руд, передает Trend со ссылкой на акимат области.

Завершить проект планируют во втором квартале 2021 года. Предприятие будет оснащено новейшим европейским оборудованием. В настоящее время на строительстве заняты квалифицированные иностранные специалисты.

Мощность фабрики составит до 5 млн тонн руды в год. На новое производство трудоустроят 300 человек, которые пройдут дополнительное обучение.

- В настоящий момент мы вступили в стадию пусконаладочных работ. Активно привлекаем специалистов из Казахстана и из-за рубежа. Будем осуществлять переработку свинцово-цинковой руды с выпуском двух видов концентрата - свинцового и цинкового, - сказал председатель правления АО «Жайремский ГОК» Сергей Бартош.

Стоит отметить, что градообразующее предприятие Жайрема является основным экспортёром свинцово-цинковых концентратов.

Ежегодно Жайремский горно-обогатительный комбинат подписывает меморандум с акиматом области. Благодаря этому идёт строительство и реконструкция социально значимых объектов.

- Все обязательства по меморандуму исполняются. В этом году построены спортивные и игровые площадки для детей. Эта работа будет продолжена. На следующий год тоже будет подписан меморандум на 700 млн тенге, - говорит аким посёлка Жайрем Аманказы Наукенов.