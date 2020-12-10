В Туркменистане продолжается процесс цифровизации товарно-сырьевой биржи
На горной заставе в 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Джавад Исмайлов: Воевали с грузом на плечах в 56 кг! (ВИДЕО, ФОТО)
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО)
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Азербайджан за 44 дня освободил свои земли, но об этой победе будут говорить еще 44 года и дольше – Хулуси Акар
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Участники Отечественной войны Азербайджана будут награждены еще рядом орденов и медалей - список наград
Ограничение на ввоз овощей из Азербайджана негативно скажется на красноярском продуктовом рынке – маркетолог
Со сцены Большого театра России - на войну в Карабах… - беседа с добровольцем Атяшем Гараевым (ФОТО/ВИДЕО)
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО)
Отели использовались для размещения в рамках деловых поездок и в карантинных целях - ассоциация Азербайджана
Президенту пишут: Благодаря Вам мы одержали победу не только на поле боя, но и в информационной войне
Наскальные рисунки Кельбаджара, которым пять тысяч лет, должны быть представлены миру - азербайджанский ученый
Азербайджанская армия примет участие в параде как армия, обеспечившая территориальную целостность страны - эксперт
Состоялся совместный ужин Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО/ВИДЕО)
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вписал свое имя в славную летопись страны - Национальный герой Азербайджана Ибад Гусейнов
Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана - спикер парламента Ирана
ВОЗ изучает потребности в области здравоохранения на пострадавших от конфликта территориях Азербайджана
Ряду военнослужащих ВС Азербайджана присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" - Распоряжение
В Азербайджане разработаны добавки для транспортировки высокопарафинистой нефти на большие расстояния
Деятельность Фонда "YAŞAT" покажет единство азербайджанцев всего мира – член Попечительского совета, рекордсмен мира, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев
Президент Ильхам Алиев: Если какая-либо страна хочет признать Нагорный Карабах, то пусть они предпримут определенные шаги внутри своей страны