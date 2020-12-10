Машиностроительная отрасль Казахстана сохраняет стабильный рост на уровне 116,4%

По итогам 11 месяцев 2020 года сохранилась позитивная тенденция в обрабатывающей промышленности Казахстана, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Практически во всех секторах отрасли наблюдается рост. Машиностроительная отрасль сохраняет стабильный рост на уровне 116,4%. Увеличение произошло за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, производства прочих транспортных средств, электрооборудования, машин и оборудования. Положительная динамика наблюдается и в цветной металлургии. Рост составил 102,2%.

«Увеличены объемы аффинированного золота, золота в слитках, серебра в гранулах, сплава Доре, алюминия первичного и других. В черной металлургии рост зафиксирован на уровне 100,4%. Увеличены объемы производства арматурного проката, ферросиликомарганца, товарного выпуска арматуры, шаров и кругляка. Фармацевтическая промышленность удерживает высокий объем производства на уровне 139,5%, полностью покрывая потребности внутреннего рынка в товарах первой необходимости», — сообщил Б. Атамкулов.

В легкой промышленности рост составил 15,5% за счет увеличения производства текстильных изделий, одежды и кожаной продукции. В производстве бумаги и бумажной продукции объемы выросли на 14,6%. В производстве деревянных и пробковых изделий обеспечен рост на 47,3%.

«Индекс физического объема по транспорту за январь-ноябрь 2020 года составил 82,9%. Несмотря на снижение перевозок в традиционных сегментах, нам удалось добиться положительного тренда в транзитных перевозках контейнерных грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевезено 799,7 тыс. ДФЭ, рост составил 136%», — подчеркнул министр индустрии и инфраструктурного развития.