Развитие торговых и экономических отношений – цель бизнес-форума "Иран-Европа"

Советник организации развития торговли Ирана по международных делам Мир Хади Сейеди навал целью проведения бизнес-форума"Иран-Европа" развитие торговых и экономических связей, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Торговые заседания между компаниями двух сторон пройдут в рамках бизнес-форума"Иран-Европа", и более 60 деятелей из Ирана и Европы выступят с речью в ходе трехдневного форума", отметил он.

"Создание почвы для новых взаимодействий в этой области может привести к восстановлению торговых отношений и увеличению возможностей для развития ненефтяного экспорта Ирана за счет импорта капитальных товаров и промежуточных продуктов из Европы и привлечения иностранных инвестиций, развития экспорта и диверсификации экспортных рынков", заявил иранский Мир Хади Сейеди.

Напомним, что бизнес-форум "Иран-Европа" в целях торгового, научного и технологического сотрудничества и увеличения ненефтяного экспорта из Ирана проходит 14,15 и 16 декабря в режиме видеоконференции.