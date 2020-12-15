Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Грецией увеличились почти вдвое

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года экспорт из Азербайджана в Грецию составил 432,5 миллиона долларов, увеличившись в 1,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Таким образом, долевое участие Греции в общем экспорте Азербайджана составило 3,54 процента от совокупного объема.

За десять месяцев 2020 года импорт в Азербайджан греческой продукции в годовом исчислении сократился с 11,166 миллионов долларов до 11,027 миллионов долларов.

Долевое участие Греции в общем импорте Азербайджана составило 0,13 процентов от совокупного объема.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Грецией составил 446,7 миллионов долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза больше.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Грецией, оставшись отрицательным, за отчетный период составило 421,4 миллиона долларов.

В январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиард долларов США, что на 25,7 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении, снизившись на 38,6 процентов, тем не менее осталось положительным, составив 2,756 миллиарда долларов США.

Напомним, что начиная с 2017 года, осуществляется сотрудничество обоих государств в рамках проекта TAP (Trans-Adriatic Pipeline). Главными акционерами данного проекта являются энергетический концерн BP (Великобритания), компания Statoil (Норвегия) и концерн SOCAR (Азербайджан).

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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