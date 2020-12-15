Импорт из Южной Кореи в Азербайджан увеличился на 10%

Бизнес 15 декабря 2020 18:33 (UTC+04:00)
Импорт из Южной Кореи в Азербайджан увеличился на 10%
Импорт из Южной Кореи в Азербайджан увеличился на 10%
Импорт из Южной Кореи в Азербайджан увеличился на 10%
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За 9 месяцев 2020 года импорт ненефтяного сектора Азербайджана составил более $6 млрд - ЦБА
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