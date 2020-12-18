Глава Pfizer заявил об отсутствии задержек в производстве и транспортировке вакцины в США

Американская компания Pfizer не сталкивается с трудностями при производстве и транспортировке в США вакцины от нового коронавируса, разработанной совместно с германской BioNTech. С таким заверением выступил в Twitter главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У Pfizer не возникает никаких трудностей в производстве нашей вакцины от COVID-19 и никаких задержек при ее транспортировке", - отметил он. Компания на этой неделе поставила 2,9 млн доз этого препарата, заказанные федеральным правительством США, и доставила их в оговоренные заранее места. "У нас на складах хранятся еще миллионы доз. Мы пока не получали инструкций по поводу того, что делать с этими дозами", - добавил глава компании.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в среду на брифинге информировал, что Pfizer сообщила американским властям о возможности возникновения сложностей при производстве вакцины от коронавируса. Министр подтвердил, что федеральное правительство ведет переговоры с компанией о закупке дополнительных доз препарата.

В среду газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация США ведет переговоры с Pfizer о поставках ей дополнительного объема сырья, что позволило бы компании в течение предстоящего полугодия произвести дополнительно десятки миллионов доз вакцин для американских граждан. Издание напомнило, что летом Pfizer согласилась поставить США к концу марта 2021 года 100 млн доз вакцины. Позднее администрация запросила у компании дополнительные дозы препарата. Pfizer ответила отказом, заявив, что все запланированные к производству в ближайшее время дозы были уже закуплены другими странами. Однако на днях, отметила газета, компания известила о наличии возможности увеличения производства вакцины, если администрация окажет Pfizer содействие в получении необходимого сырья в приоритетном порядке.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, на определенный срок и в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Эффективность препарата составляет 95% после второй дозы, одному человеку требуется введение двух доз. Вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней). В понедельник в США началось применение препарата.