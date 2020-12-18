Туркменистан – ЮНИСЕФ: коммуникации для охраны здоровья

БАКУ /Trend/ - Сегодня в агентстве «Türkmenaragatnaşyk» состоялась встреча по видеосвязи с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Кристин Вейганд, на которой были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области коммуникационных технологий.

Отметив плодотворный характер программ, осуществляемых на государственном уровне, стороны высказались по перспективным планам, связанным с совершенствованием методов в сфере цифрового образования, системы социальной защиты и здравоохранения.

Глава миссии рассказала о проводимой Фондом работе, в частности о деятельности по трансляции по туркменским телеканалам социальной рекламы о профилактике инфекционных заболеваний. Как отмечалось, советы и рекомендации по этому вопросу выработаны медицинскими работниками, налажена соответствующая совместная деятельность с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности.

Одним из таких партнёрских проектов с Акционерным обществом закрытого типа «Altyn asyr» является систематическое отправление абонентам с помощью SMS медицинских советов. Также г-жа Вейганд предложила воспользоваться возможностями интернета для распространения среди населения знаний о правилах защиты своего здоровья.

Во время онлайн-встречи были обсуждены вопросы организации учебных занятий посредством цифровой видеосвязи. Подчёркивалось, что благодаря Закону Туркменистана «Об электронном документе, электронном документообороте и цифровых услугах» и Постановлению Президента Гурбангулы Бердымухамедова «О создании и введении в Туркменистане системы электронного документооборота и web-сайтов» во всех сферах ведутся работы по формированию цифровой экономики, автоматизации производственной деятельности и управления, совершенствованию системы электронных услуг.

В средних и высших учебных заведениях налаживается система компьютерных сетей. Институт телекоммуникаций и информатики осуществляет подготовку специалистов в области разработки программного обеспечения и инновационных технологий. Также агентство «Türkmenaragatnaşyk» провело конкурс проектов «Цифровое решение-2020», цель которого – выявление одарённой и перспективной молодёжи.

Недавно в стране была запущена первая национальная онлайн-платформа мессенджера «tmchat» и начала действовать новая электронная почта sanly.tm.

В завершение стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии диалога. По обоюдному мнению участников встречи, реалии времени высвечивают стратегическую важность модернизации сферы коммуникаций для распространения информации и знаний, в том числе в интересах защиты здоровья детей.

(Редактор: Наталья Кочнева)