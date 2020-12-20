Грузия и Финляндия имеют большие возможности для укрепления торговых связей

БАКУ /Trend/ - Импорт Финляндии из Грузии увеличился более чем на 50 процентов с января по сентябрь 2020 года.

Об этом Trend сообщила директор отдела по Восточной Европе и Центральной Азии МИД Финляндии Сирпа Оксанен.

"В то же время экспорт снизился на 20 процентов по сравнению с тем же периодом (январь-сентябрь) 2019 года", - отметила Оксанен.

По ее словам, в целом товарооборот между двумя странами снизился на 18 процентов.

"Несмотря на последствия COVID-19, есть большие возможности для укрепления двусторонних экономических и торговых связей, включая товарооборот", - добавила Оксанен.

Отметим, что правительство Грузии сотрудничает с Финляндией в нескольких сферах. Договорно-правовая база трех стран охватывает три соглашения, регулируя сотрудничество в таких вопросах, как охрана окружающей среды, поощрение инвестиций и развитие сотрудничества, а также вопросы, связанные с двойным налогообложением и неуплатой налогов.

Отношения между Грузией и Финляндией развиваются как в политической, так и в торгово-экономической и образовательной сферах.

Финский бизнес довольно активен на телекоммуникационном рынке Грузии. Необходимо отметить деятельность шведско-финского гиганта "Телиа Сонера", который является владельцем 100 процентов акций компании "Джеоселл".

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)