ОЭСР надеется на совместную с Туркменистаном работу по упрощению процедур торговли и связей в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) надеется на совместную работу с Туркменистаном по упрощению процедур торговли и связей в Центральной Азии, сказали Trend в ОЭСР.

"Мы обсуждаем дальнейшую работу по упрощению процедур торговли и связям в Центральной Азии с членами ОЭСР и партнерами в регионе, и очень надеемся, что Туркменистан присоединится к этому рабочему процессу по мере его продвижения", - сказали в организации.

Было отмечено, что пандемия оказала некоторое влияние на сотрудничество с Туркменистаном.

"Мы не могли выезжать в страну с первых месяцев года, но у нас были частые контакты в режиме видеоконференции, и туркменские коллеги участвовали во всех наших крупных региональных вебинарах, часто на министерском уровне", - отметили в ОЭСР.

Также в организации отметили, что ОЭСР в этом году неоднократно принимала участие в конференциях и мероприятиях, организованных правительством страны, в том числе совсем недавно по вопросам государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, в ОЭСР сообщили, что недавно осуществили с Туркменистаном первый страновой проект.

"Туркменистан является одной из пяти стран, участвующих в финансируемом ЕС проекте по улучшению правовой среды для бизнеса в Центральной Азии. Проект включает в себя как аналитическую работу, так и мероприятия по наращиванию потенциала", - сказали в организации.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva