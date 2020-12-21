В Шуше начал работу первый производственный объект (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шуше начал работу первый производственный объект.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

"Благодаря решимости Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и мощи Азербайджанской армии, наши земли были освобождены от оккупации. Эта великая победа открывает огромные возможности для расширения экономических возможностей и реализации новых проектов, а также для предпринимательства",-говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, воспользовавшись этими возможностями, ОАО “Sumqayıt-Çörək” при поддержке Министерства экономики открыло в Шуше первое предприятие по производству хлеба. За 20 дней организованное предприятие ежедневно выпускает пять тысяч штук хлеба двух сортов. В производственной сфере занято 10 человек. Предприятие обеспечивает хлебом наших солдат и офицеров, проходящих службу в регионе.

Сообщается, что для организации бесперебойной работы предприятие оснащено индивидуальным генератором и системой водоснабжения. В случае увеличения спроса планируется увеличить объемы производства и ассортимент продукции, а также создать новые рабочие места.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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