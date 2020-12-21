Импорт из Южной Кореи в Азербайджан увеличился на 10%

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года объем импорта из Южной Кореи в Азербайджан составил 146,77 миллионов долларов, против 132,53 миллионов долларов США годом раньше.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

"Рост импорта относительно показателя аналогичного периода прошлого года составил 10 процентов. Долевое участие Южной Кореи в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 1,67 до 1,16 процента", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Южную Корею в годовом исчислении понизился с 137 тысяч долларов США до 56,31 тысяч долларов.

В январе-октябре 2020 года объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Южной Кореей составил 146 миллионов долларов.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Южной Кореей за отчетный период осталось отрицательным, составив 146,72 миллионов долларов.

Напомним, что по данным на 2019 год Азербайджан вложил в экономику Кореи около 0,5 миллиардов долларов инвестиций. Государственный нефтяной фонд Азербайджана вложил (инвестиции – ИФ) в покупку недвижимости в Корее. В Азербайджане регистрацию прошли около 70 компаний с корейским капиталом.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана в 2014 году приобрел офисный комплекс "Pine Avenue Tower A" в Сеуле (Южная Корея) за 447 миллионов долларов. Комплекс "Pine Avenue Tower A" расположен в центре Сеула и относится к имуществу класса А. Кроме этого, часть активов ГНФАР вложена в покупку южнокорейских вон.

Официальный курс на 15 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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