Французский институт Proparco о проектах, реализованных в Грузии

БАКУ/Trend/ - Помимо партнерства с Грузинским Credo Bank, Proparco также работала с TBC Leasing и Crystal, двумя организациями, занимающимися финансированием МСП, в частности в сельской местности, сказал Trend ведущий европейский институт финансирования и развития (Groupe Agence Française de Développement) Proparco.

"В последние годы поддержка Proparco вышла за пределы банковского сектора и принесла пользу другим ключевым секторам страны. Например, в 2016 году Proparco предоставил ссуду в размере 25 миллионов долларов США больницам Evex Грузии, чтобы помочь им с ремонтом и развить амбулаторное лечение, - отметили в институте Proparco.

"Ранее в этом году мы также предоставили Грузии грант для поддержки их деятельности в борьбе с COVID-19", - заявили в европейском институте.

Как сообщили в Proparcо, в 2017 году они также предоставили Грузинской компании Hydrolea заем в размере 8,6 миллионов долларов для финансирования строительства двух гидроэлектростанций в Западной Грузии, тем самым укрепив производство чистой энергии и энергетическую независимость страны.

Proparco уже 40 лет работает над продвижением устойчивого экономического, социального и экологического развития. Европейский институт финансирования и развития участвует в финансировании и поддержке компаний и финансовых учреждений в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Его деятельность сосредоточена на ключевых секторах развития: инфраструктура, в основном для возобновляемых источников энергии, агробизнес, финансовые учреждения, здравоохранение и образование.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)