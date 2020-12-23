В Восточно-Казахстанской области будет создана рабочая группа для усиления геологоразведочных работ

БАКУ /Trend/ - Запасов полезных ископаемых в Восточно-Казахстанской области осталось на 17-20 лет. Об этом написал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter, передает Trend.

«Совместно с акимом Восточно-Казахстанской области Даниялом Ахметовым провели совещание по вопросам развития минерально-сырьевой базы региона. В области представлены практически все виды полезных ископаемых. На государственном балансе по ВКО числятся 39 месторождений меди, 30 - свинца, 34 - цинка, 122 – золота, 48 – серебра, 11 - олова. В регионе запасов полезных ископаемых осталось на 17-20 лет, поэтому сейчас необходимо увеличить объемы геологоразведочных работ», - отметил министр.

По словам Магзума Мирзагалиева, в данном направлении важно применять современные технологии и создавать благоприятные условия для инвесторов, это позволит достичь значимых результатов.

«Договорились с главой региона создать Рабочую группу по вопросам усиления геологоразведочных работ, привлечению дополнительного финансирования. В нее войдут отраслевые ученые, представители компаний и заинтересованных государственных органов. Кроме того, нужно привлекать молодое поколение к сфере геологии. Для этого компанией «Казгеология» будет налажено сотрудничество с высшими учебными заведениями Восточно-Казахстанской области», - написал также министр в Twitter.

Напомним, министр экологии находится с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанской области.