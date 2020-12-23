В Азербайджане состоялся очередной аукцион по приватизации госимущества

Бизнес 23 декабря 2020 15:21 (UTC+04:00)
В Азербайджане состоялся очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что аукцион состоялся 22 декабря 2020 года, в ходе которого были приватизированы девять объектов государственного имущества, в том числе четыре малых государственных предприятия и пять транспортных средства.

Приватизированные малые предприятия находятся в Баку, а также в Масаллинском и Евлахском районах Азербайджана.

Было отмечено, что желающие участвовать в подобных аукционах могут не только разместить электронный заказ на выбранный объект госимущества, но и присоединиться к аукциону в режиме онлайн.

Заинтересованные участники могут посетить Пространство оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в день аукциона, а также наблюдать за его ходом без регистрации, посредством электронных ресурсов.

Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны, пройдя регистрацию, оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены объекта, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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