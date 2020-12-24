Премьер-министр Грузии об иностранных инвестициях

БАКУ /Trend/ - С точки зрения капитальных расходов, несмотря на экономический кризис, в течение предстоящих 4 лет Грузия сохранит тот уровень капитальных расходов, которые необходимы для приведения инфраструктуры страны в порядо - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время встречи с депутатами парламентской фракции правящей «Грузинской мечты», сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



По его словам, в течение последних 8 лет правительство потратило на капитальные расходы 20 млрд. лари.



«В первую очередь строятся дороги, системы водоснабжения, и многое другое, но в предстоящие 4 года правительство планирует потратить еще 20 млрд. на инфраструктуру. В итоге капитальные расходы достигнут 8% ВВП. В 2024 году у нас должна быть возможность заявить о готовности стать полноценным членом Евросоюза. К тому времени инфраструктура страны должна полностью соответствовать стандартам ЕС, в особенности в том, что касается системной инфраструктуры» - заявил Георгий Гахария.



По словам главы правительства, прямые иностранные инвестиции всегда были одной из движущих сил экономики Грузии, и сегодня, в период пандемии, привлечение инвесторов является серьезной проблемой во всем мире, и для всех стран.



«Инвестиции в период пандемии являются серьезной проблемой в том числе и для Грузии, но при этом мы активно продолжаем структурные реформы для того, чтоб каждый вложенный доллар был максимально эффективным» - заявил глава правительства.