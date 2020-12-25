Завод по производству железобетонных изделий построят в Туркестанской области Казахстана

В Келесском районе Туркестанской области работают 6 крупных предприятий. Среди них ТОО "Мерген-Н", ТОО "Оңтүстік жол сервис", ТОО "Келесгидрострой", малые ГЭС "Рысжан" и "Кошкарата", ТОО "ТМстрой 21" и КХ "Кушум". В текущем году в сфере предпринимательства были утверждены 9 индикаторных показателей, передает Trend со ссылкой на областной акимат.

По словам руководителя Келесского районного отдела предпринимательства Мадияра Аширбаева, в рамках Государственной программы индустриально-инновационнго развития на 2015-2019 годы в Карту поддержки предпринимательства было внедрено 3 проекта на сумму 998,4 млн. тенге. В 2020 году планируется реализовать 2 проекта стоимостью 771 млн. тенге и еще 1 проект на сумму 227,4 млн. тенге планируется запустить в 2021 году.

Согласно плану на 2020 год 2 данных проекта уже введены в эксплуатацию в сельском округе Бирлик. Среди них заводы по производству обожженной керамики ТОО "ТМстрой 21" и ТОО "AIBI-I (АИБИ-АИ). В настоящее время акт государственной приемки зарегистрирован в управлении юстиции.

Вместе с тем, в 2021 году ИП Кашкинбаев Б.Ж. в сельском округе Биртилек планирует построить завод по производству железобетонных изделий общей стоимостью 227,4 млн. тенге.

На сегодняшний день завершены работы по планировке и освещению земельного участка, на котором расположится предприятие.