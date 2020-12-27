Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $2 млрд

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года юридические и физические лица в Азербайджане осуществили торговые операции с партнерами из 182 стран, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчетные данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

В частности, продукция была экспортирована в 107 стран, импортирована из 173 стран.

Внешнеторговый оборот страны за 11 месяцев 2020 года составил 19,89 миллиарда долларов (с учетом статистической стоимости сырой нефти и природного газа, таможенное оформление которых не было полностью завершено), в том числе 11,126 миллиарда долларов составил экспорт и 8,76 миллиарда долларов импорт. В результате положительное сальдо торгового баланса составило 2,36 миллиарда долларов.

По сравнению с январем-ноябрем 2019 года внешнеторговый оборот в реальных ценах сократился на 27,5 процента, в реальном выражении - на 21,7 процента, в том числе импорт - на 37,6 процента, экспорт - на 10,4 процента.

За этот период из страны было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 1,44 миллиарда долларов, что в фактических ценах на 8,2 процента, а в реальном выражении - на 17,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Фидан Бабаева)

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