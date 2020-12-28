Минсельхоз Казахстана перевел в электронный формат 82% сервисов

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана (МСХ РК) состоялось публичное обсуждение Отчета о деятельности ведомства в сфере оказания государственных услуг за 2020 год, передает Trend со ссылкой на МСХ РК.

Минсельхоз приступил к активной фазе перевода государственных услуг в цифровой формат в 2019 году. За прошлый год ведомство в электронный формат переведено 82% сервисов. В текущем году, когда вся работа МСХ РК из-за пандемии коронавируса перешла в режим онлайн, перевод услуг в цифровой формат ускорился.

За 9 месяцев 2020 года 94% закрепленных за МСХ РК государственных услуг доступны в электронной форме. В целом, из 61 госуслуги в электронном формате оказывается 57, в бумажном формате – 4 услуги, из которых 5 (по земельным ресурсам) оказывается «Правительством для граждан».

Из общего числа госуслуг 37 оказываются акиматами: услуги субсидирования АПК, растениеводства, земельных ресурсов, сельскохозяйственной техники, а также некоторые услуги ветеринарии и фитосанитарии.

Непосредственно самим Минсельхозом оказываются 19 услуг. За 9 месяцев министерством оказана 215 421 услуга, в т.ч. в бумажной форме 24 %, в электронной – 76 %. По сравнению с 2019 годом доля услуг, оказываемых на бумажном носителе, снизилась на 34%.

Стоит также отметить, что МСХ максимально сокращены сроки оказания госуслуг по 16 направлениям субсидирования АПК с 15 календарных дней до 5 рабочих дней, по субсидированию инвестиционных вложений – с 30 календарных дней до 14 рабочих дней, по гарантированию и страхованию займов – до 21 рабочего дня.

По аккредитации заготовительных организаций срок оказания госуслуги сокращен до 30 минут.

Для снижения административных барьеров максимально сокращены сроки по карантину растений и регистрации пестицидов.

Вместе с тем, в рамках внесенных поправок в Земельный кодекс РК предусмотрено сокращение сроков оказания 5 госуслуг в сфере земельных ресурсов.

Также оптимизированы сроки оказания госуслуг по регистрации с/х техники и выдаче номерного знака (с 15 календарных дней до 1 рабочего дня), исключен осмотр с/х техники путем подачи фотоматериалов через портал.