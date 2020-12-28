Пандемия способствовала росту производства фармацевтической продукции в Казахстане

За январь-ноябрь 2020 года выпуск фармацевтической продукции вырос на 45% и составил 125 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«За рассматриваемый период ИФО фармацевтической продукции составил 139,5%. Положительный рост производства произошел за счет увеличения спроса на фармацевтическую продукцию вследствие профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, а также роста производств запущенных в 2020 году препаратов для лечения рассеянного склероза, онкологических заболеваний и сахарного диабета (инсулин гларгин) на ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Участие отечественных производителей в госзакупках в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключение долгосрочных договоров поставки препаратов и медицинских изделий на 7-10 лет является большим подспорьем для казахстанского производства.

«На сегодня, заключены 88 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку 5 014 наименований лекарственных средств и медицинских изделий (лекарства - 996, медицинские изделия – 4 018)», - добавили в министерстве.