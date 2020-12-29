У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира

БАКУ /Trend/ - Грузия признана одной из ведущих стран-реформаторов, сказал Trend глава департамента финансов и аналитики Свободной индустриальной зоны Грузии (СИЗ) Вахтанг Чкареули.

"С точки зрения логистики, Грузия удобно расположена между Европой и Азией, а это означает, что у нашей страны есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира", - сказал он.

По словам Чкареули, зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA) с ЕС, FTA с Китаем, Турцией, Украиной и странами СНГ создают ключевые дополнительные преимущества для позиционирования Грузии.

"Также важно то, что Грузия занимает 12-е место среди самых свободных экономик мира с 3-м наименьшим налоговым бременем, 7-е место в мире по простоте ведения бизнеса, 4-е место в списке самых безопасных стран мира с одним из самых низких уровней бюрократии", - отметил Вахтанг Чкареули.

По его словам, наличие рабочей силы, гибкий трудовой кодекс и низкая средняя заработная плата - это другие факторы, которые могут помочь бизнесу сократить свои расходы.

СИЗ "Хуалинг" это единственная свободная индустриальная зона в Грузии, которая предлагает готовые здания по исключительным тарифам для складирования и для производственной деятельности (сборка/ разборка, упаковка, производство, переработка и т.д.).

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)