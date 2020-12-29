В Казахстане разработают Дорожную карту по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Одним из ключевых направлений по переходу к «зеленой экономике» является энергосбережение и повышение энергоэффективности, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года и в Концепции по переходу к «зеленой экономике» определены задачи по снижению энергоемкости ВВП страны на 25 % к 2025 году и на 50% к 2050 году.

По итогам 2018 года энергоемкость ВВП снижена на 21,6 % от уровня 2008 года. Согласно данным Международного энергетического агентства, энергоемкость ВВП страны в 1,5 раза выше аналогичного показателя Китая, в 4 раза выше стран ОЭСР, а среди сран СНГ мы находимся на 3 месте.

Основа современной системы энергосбережения была создана в период первой пятилетки индустриально-инновационного развития.

Созданы и функционируют 2 ключевых элемента системы энергосбережения – это Государственный энергетический реестр и Карта энергоэффективности.

Государственный энергетический реестр включает более 20 тысяч организаций. В рамках Реестра порядка 1 500 субъектов провели энергоаудит и внедрили мероприятия.

В рамках Карты энергоэффективности реализуются 149 проектов, в том числе 45 проектов через механизмы ЭСКО и государственно-частного партнерства.

Для привлечения инвестиций в сферу энергосбережения подготовлена база данных по состоянию уличного освещения, сформированы реестр отечественных производителей энергоэффективного оборудования, а также реестр энергосервисных компаний.

Кроме того, в данном направлении активно ведется сотрудничество с международными организациями.

Совместно со Всемирным банком реализуется проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане» на сумму 21,7 млн. долларов США.

В рамках проекта из 96 социальных объектов (школы, больницы, детские сады) модернизировано 83 объекта. Срок завершения проекта – август 2021 года. По итогам модернизации, в среднем по каждому объекту получена экономия на уровне 20 %.

С Программой развития ООН реализуются 2 проекта по энергоэффективности на общую сумму 10 млн. долларов США.

В рамках проекта ПРООН совместно с Фондом «Даму» запущен механизм финансовой поддержки энергоэффективных проектов на сумму 3 млн. долларов США – субсидирование до 10 % ставки вознаграждения по кредитам.

А также на сегодняшний день разработан проект Закона, направленный на совершенствование системы энергосбережения. Основной реформой в рамках законопроекта является усиление регулирования бюджетного сектора, внедрение новых подходов в сфере энергоаудита, введение профилактического контроля без посещения, повышение роли местных исполнительных органов в реализации политики энергосбережения. На данный момент законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.

Стоит отметить, работа в данном направлении будет продолжена в рамках разработки Дорожной карты по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2022-2026 годы.

В условиях увеличения потребности в энергоресурсах, связанных с запуском новых производств, реализация Дорожной карты станет одним из действенных мер для обеспечения энергоэффективности в Казахстане.