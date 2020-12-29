Ассоциация ювелиров Азербайджана расширит свои ряды в будущем году

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Ассоциация ювелиров Азербайджана планирует расширить свой состав.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев.

По его словам, Ассоциация в этом году провела существенный объем работ: "В 2020 году к нам присоединились такие компании, как "AzerGold", "Azersuvenir", "Levata Group", "İtaldizain", "Resm", "Zinəti-Zişan", "Dastan", "Selvi" и другие. В целом около 300 участников рынка объявили о своем намерении о вступлении в члены Ассоциации, однако из-за карантинных мер официальное принятие с документацией пока не состоялось".

Аббасгулиев отметил, что в текущем году продажи ювелирных изделий упали приблизительно на 70 процентов, а производство - на 80 процентов.

"Объем производства ювелирных изделий в Азербайджане в 2020 году составляет не более 20 процентов от уровня производства 2019 года", - сказал он.

Касательно прогнозов на 2021 год, Тогрул Аббасгулиев сказал, что продажи и спрос на ювелирные изделия формируются в основном за счет свадебных мероприятий, а также работы торговых центров, и прогнозы привязаны к вероятности снятия карантинных ограничений по проведению соответствующих торжественных мероприятий и открытию торговых центров в стране.

Отметим, что по инициативе и при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики 14 февраля 2020 года была создана Ассоциация ювелиров Азербайджана.

Ассоциация была создана с целью поддержки развития ювелирной сферы, продвижения и реализации инициатив в этом секторе, координации предпринимателей, особенно субъектов малого и среднего бизнеса, расширения сотрудничества между ними.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva