Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана превысил $377 млн
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-ноябре 2020 года объем экспорта ведущих государственных компаний в ненефтяном секторе составил 377,42 миллионов долларов, что на 26 процентов меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".
Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены компании ОАО "Azərenerji", ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция", ООО "Azərtütün", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, а также ООО "Azəripək".
Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку по объемам экспорта за январь-ноябре 2020 года:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе-ноябре 2020 года (в млн. $)
|
Объем экспорта в январе-ноябре 2019 года (в млн. $)
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
127,4
|
205,1
|
ЗАО "AzerGold"
|
99,8
|
79
|
ООО "Azəralüminium"
|
83,6
|
106,3
|
ОАО "Azərenerji"
|
56
|
75,9
|
ООО АПК "Azərpambıq"
|
26,7
|
22,3
|
ЗАО "AZAL"
|
6,8
|
20,8
|
OOO "Azərtütün"
|
1,4
|
2,4
|
OOO "Azəristilik"
|
0,822
|
0
|
Госэнергослужба Нахчывана
|
0,773
|
0,139
|
ООО "Azəripək"
|
0,564
|
0,651
(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: @Fidan_Babaeva