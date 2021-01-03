Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана превысил $377 млн

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-ноябре 2020 года объем экспорта ведущих государственных компаний в ненефтяном секторе составил 377,42 миллионов долларов, что на 26 процентов меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены компании ОАО "Azərenerji", ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция", ООО "Azərtütün", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, а также ООО "Azəripək".

Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку по объемам экспорта за январь-ноябре 2020 года:

Компания Объем экспорта в январе-ноябре 2020 года (в млн. $) Объем экспорта в январе-ноябре 2019 года (в млн. $) Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 127,4 205,1 ЗАО "AzerGold" 99,8 79 ООО "Azəralüminium" 83,6 106,3 ОАО "Azərenerji" 56 75,9 ООО АПК "Azərpambıq" 26,7 22,3 ЗАО "AZAL" 6,8 20,8 OOO "Azərtütün" 1,4 2,4 OOO "Azəristilik" 0,822 0 Госэнергослужба Нахчывана 0,773 0,139 ООО "Azəripək" 0,564 0,651

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva